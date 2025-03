Cultweb.it - Chi inventò i lacci per le scarpe? Una trovata semplice e geniale

per lerappresentano una delle invenzioni più semplici eppure essenziali della storia dell’umanità. Anche se oggi esistono alternative come il velcro o i sistemi di chiusura automatica, irimangono il metodo più diffuso per assicurare le calzature ai piedi. Ma chi li ha inventati? E quando sono apparsi per la prima volta?Le prime tracce storiche dell’uso deirisalgono a oltre 5.000 anni fa. Il più antico esempio conosciuto è rappresentato dalledi Ötzi, l’Uomo del Similaun, una mummia naturale rinvenuta sulle Alpi nel 1991 e vissuta circa nel 3.300 a.C. Le sue calzature erano composte da suole in pelle e un sofisticato sistema di alatura con stringhe in fibre vegetali. Questo dimostra che già in epoca preistorica si sentiva la necessità di fissare lein modo stabile.