Piperspettacoloitaliano.it - Chi ha sparato a Tommaso, muore nel finale di Mare Fuori 5 ? Il possibile colpevole

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Chi haneldi5 ? IlIlaperto di5 ci lascia con un incredibile dubbio. Chi haal Luna Park ? L’ultima scena della quinta stagione spalanca le porte verso un seguito, dove si scoprirà se, oppure si è salvato dall’attentato. Il colpo di pistola era indirizzato sicuramente a Rosa Ricci. Proviamo a capire chi può essere il.Simone ha?Il primopotrebbe essere Simone, che ha accettato di seguire l’ordine di Donna Wanda “Uccidere Rosa Ricci”.dal carcere ed è fuggito dal luogo, dove stava morendo Wanda. Sarà andato proprio al Luna Park per mantenere la promessa ?Cucciolo ha?Anche Cucciolo, pentito per non avere aiutato a sufficienza Milos, è fuggito dal carcere per un obiettivo poco preciso.