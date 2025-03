Tpi.it - Chi era Nicola Di Carlo, l’autista del pullman precipitato nel Po a Torino

Si chiamavaDie aveva 64 annidelturisticonel fiume Po anel pomeriggio di ieri, mercoledì 26 marzo. L’uomo era titolare e fondatore della DiTours. Era originario dell’Abruzzo, ma viveva con la famiglia a Guglionesi, un Comune nella provincia di Campobasso, in Molise.Dopo l’incidente, Diè stato estratto dalin stato di incoscienza: i sanitari accorsi sul posto hanno provato invano a rianimarlo, per poi constatarne il decesso. Le forze dell’ordine stanno indagando per accertare le cause dell’incidente: in particolare, non è ancora chiaro sesia stato vittima di un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo o se abbia commesso un errore nel fare manovra.#Autobus finisce nel fiume #Po ai #Murazzi #pic.