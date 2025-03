Cultweb.it - Chi era Maurizio Gucci, l’ultimo erede della dinastia toscana della moda ucciso nel 1995?

Il 27 marzovenivaa Milano con quattro colpi di pistola mentre entrava nel suo ufficio. Finiva in quel momento una delle dinastie più importantistoria commerciale italiana. Imprenditore del settore fashion,, infatti, è statomembrofamigliaa guidare la celebre maison di. Le indagini portarono all’arresto dell’ex moglie, Patrizia Reggiani, condannata come mandante dell’omicidio. Il movente sarebbe stato legato a rancori personali e questioni economiche.Nato a Firenze il 26 settembre del 1948, sotto il segnoBilancia,era figlio di Rodolfoe dell’attrice Sandra Ravel e nipote di, fondatorecelebre casa di, specializzata in borse, scarpe e accessori in pelle. Dopo la morte del padre nel 1983, ereditò la sua quota dell’azienda e avviò una lunga battaglia per ottenere il controllo totale, scontrandosi con gli altri membrifamiglia.