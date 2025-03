Dilei.it - Chi era Cindyana Santangelo, l’attrice di E.R. e CSI Miami morta all’improvviso

Leggi su Dilei.it

Addio a, modella e attrice che ha fatto apparizioni memorabili nei video musicali di Young MC e Jane’s Addiction e ha avuto ruoli in ER-Medici in prima linea e CSI:. La Marylin Monroe latina, così come è stata soprannominata nel corso della sua carriera, è scomparsa all’improvvisto all’età di 58 anni.Com’èè stata trovata priva di sensi nella sua casa di Malibu e successivamente èin ospedale. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il suo decesso. Stando a quanto riporta People, in casa sua sono state trovate delle siringhe cosmetiche in seguito a una chiamata ai servizi d’emergenza. Solo qualche giorno prima del decesso si era sottoposta a delle iniezioni e secondo il sospetto di alcuni questi trattamenti estetici potrebbero essere stati fatali.