Chi è Tommy Cassi, il concorrente di LOL – Chi ride è fuori 5

Tra i giovani artisti e comici che hanno saputo fare delle piattaforme social un luogo capace di valorizzare la propria arte e creatività,è un nome conosciuto e apprezzatissimo da una generazione che si sente rappresentata dai suoi video e i suoi contenuti.Genovese, sornte e impegnato in diversi progetti, Tommaso è pronto a farcire ancora una volta grazie alla partecipazione nel cast di Lol 5, lo show di Prime Video in cui la vera sfida è nonre. Scopriamo i momenti più importanti della sua carriera.Chi è, pseudonimo di Tommasossa è uno dei giovani talenti liguri che nel giro di pochi anni ha saputo ritagliarsi una fetta di fan sui social e non solo. Nato a Genova l’11 febbraio 2000, nel corso degli anni degli studi ha scelto di portare avanti la passione artistica iniziando a condividere video comici su Youtube per poi passare a piattaforme come Instagram e TikTok.