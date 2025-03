Metropolitanmagazine.it - Chi è Sabrina Giannini, la carriera della giornalista

Dopo aver conseguito la laurea in Psicologia all’Università di Padova, si dedica alla professione giornalistica, entrando a far parte dell’Albo a partire dal 1993. Ladidisi svolge anche in televisione, dove realizza inchieste assai interessanti per alcune trasmissioni di successo. Tra queste vi sono “Professione Reporter” e “Report”. Il debutto dinel mondotelevisione è in veste di autrice di inchieste dapprima per Professione Reporter e poi durante il programma di successo Report, trasmesso su Rai 3, sin dal 1997.Alcune inchieste di(nel 2020 ne ha all’attivo circa quaranta) trattano argomenti delicati come quella riguardante la scopertatossicità del mercurio contenuto nell’amalgama dentale, risalente al 1997.