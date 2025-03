Ilrestodelcarlino.it - Chi è rossoblù ragiona col cuore

Ho letto , in una recente intervista, che Beppe Signori, bandiera, si meraviglia di come ancora i bolognesi siano legati a lui. Caro Beppe, i bolognesi hanno una gratitudine perenne per chi, come te , ha onorato la magliacon impegno e serietà e che, purtroppo, ha subito, nella vita, tante ingiustizie. Capitano Beppe Signori, da sempre e per sempre, uno di noi. Maddalena Petroni Risponde Beppe Boni Tutti i tifosi sono uguali ma quelli di Bologna hanno qualcosa in più. Quando si innamorano calcisticamente di qualcuno ci mettonoe anima. Lo accolgono in famiglia. Basta osservare ciò che succede oggi con la squadra del mister Vincenzo Italiano che viaggia a gonfie vele verso un possibile replay alla Champions League. Tutta la città è percorsa da un brivido di entusiasmo, i negozi partecipano all'iniziativa delle vetrine vestite dilanciata dal Carlino, applaudono anche quelli che fino a ieri non distinguevano un pallone da calcio da una pallina da golf.