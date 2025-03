Metropolitanmagazine.it - Chi è Peppe Quintale, che fine ha fatto il comico e cosa fa oggi?

è nato a Napoli il 4 agosto 1963. Attualmente vive in Svizzera. Ha iniziato a lavorare come animatore nei villaggi turistici per poi passare in in radio ne 1992 a W Radio DJ. “La passione per la musica l’ho avuta sempre – ha detto -, avevo uno zio che faceva il parroco nel Cilento: quando venne a mancare lasciò un dizionario a mia sorella, che poi hauna carriera da insegnante e assistente universitaria, e a me una chitarra”.si èconoscere nei programmi televisivi come Le iene o il Maurizio Costanzo Show. A segnare la sua carriera, dopo il boom de Le Iene, certamente il passaggio in Rai: “Lo feci per seguire Simona (Ventura, ndr) a ‘Quelli che il calcio’. Freccero era innamorato di me, mi aveva promesso mari e monti. Stando alle sue parole, avrei avuto anche una prima serata e la conduzione di un game quotidiano.