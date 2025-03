Metropolitanmagazine.it - Chi è Marta Zoboli: vita privata e curiosità della concorrente di Lol 5

è diventata nota insieme a Gianluca De Angelis con il duoe Gianluca attivo dal 2012, che abbiamo visto sui palchi di Zelig Off e Comedy Central.La comica è tra i concorrenti di Lol 5, disponibile da oggi su Prime Video. Nata a Treviglio nel 1978 dopo aver conseguito la maturità scientifica, ed una laurea in lingua e letterature straniere, si diploma alla scuola di teatro internazionale Ecole Philippe e collabora con John Gaulier Strasberg a Parigi, studiando tra Milano e New York. Conclusi gli studi, fonda la compagnia teatrale Pot8oh con alcuni compagni di scuola e lavora in diversi festival e teatri europei portando in scena testi originali in lingua inglese e francese. Torna in Italia nel 2009 e dopo avere recitato per/con Walter Leonardi e Paolo Rossi, due anni dopo comincia a lavorare come comica nel programma televisivo Zelig, il sodalizio con Gianluca De AngelisNel contempo la vediamo anche in teatro con Sogno di una notte di mezza estate per la regia di Gioele Dix e sul web collabora con il Terzo Segreto di Satira.