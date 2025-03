Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex marito di Valeria Graci, Simon Russo: “Una storia orribile, l’ho denunciato…”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

della comica, l’unico legame esistente è per il figlio Pierluigi, nato dal loro matrimonio. Perchèsi sono separati? Pare che alla base dei malumori che avrebbero poi scandito la rottura ci siano stati diversi episodi di violenza, come raccontato dall’attrice in un’intervista del passato a Verissimo. “Ho subito violenza psicologica per diverso tempo; mi ha anche distrutto il cellulare sbattendolo contro il muro,denunciato.”.”Mi sono innamorata perdutamente di una persona, ho avuto unaimportantissima. Abbiamo creato un grande capolavoro. Poi le storie possono finire, in alcuni casi si resta amici, in altri conoscenti e in altri ancora si fa la guerra. Sentirsi dire sei una nullità, senza di me non andrai da nessuna parte sono parole che fanno molto male, che lacerano dentro e c’è stato un momento in cui ci ho creduto, ma fortunatamente ho avuto il coraggio di raccontarlo e andare in analisi.