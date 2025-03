Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Angelo Pintus, Michela Sturaro e l’amore per il figlio Rafael

La coppia è convolata a nozze il 9 settembre 2017 dopo quattro anni di fidanzamento,e lasi sono detti sì a Francolino, un piccolo paese a poca distanza da Ferrara. Un luogo magico a cui la coppia è molto legata visto che a poca distanza vive la madre della sposa. Alla cerimonia, privatissima in un agriturismo, hanno partecipato pochi amici e parenti, tra cui anche qualche vip come Max Vitale e Peppe Quintale, quest’ultimo grande amico di.Dopo la celebrazione,ha voluto ringraziare i fans con un videomessaggio su Facebook mandando un particolare saluto a Barbara D’Urso, scusandosi per non essere andato connel suo salotto.Per il loro quarto anniversario,ha scritto una romantica dedica a sua, di cui sarebbe più innamorato che mai:“Oggi siamo sposati da quattro anni e in questi quattro anni sono successe davvero tante cose, ma noi siamo sempre qui, insieme, ovunque, a ridere, ad arrabbiarci, ma soprattutto a bere.