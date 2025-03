Lettera43.it - Chi è Alexandra Eala, tennista filippina che a Miami ha battuto Swiatek

La New Generation del tennis conquista anche il tabellone femminile. Dopo la 17enne russa Mirra Andreeva, che nel 2025 ha trionfato nei 1000 di Dubai e Indian Wells, il circuito Wta sta scoprendo anche il talento di. Numero 140 del mondo, la 19enne delle Filippine ha conquistato le semifinali dibattendo in sequenza la campionessa del Roland Garros 2017 e 25 al mondo Jelena Ostapenko, la Top-10 Madison Keys e per ultima la polacca Iga. Sul cemento della Florida non ha ancora perso un set e ha già vinto più partite di tutte le sue altre connazionali messe insieme nell’era Open. «, hai preso il mio cuore», ha scritto sulla telecamera dopo il successo ai quarti. Venerdì 28 marzo, all’1.30 italiana, affronterà Jessica Pegula per un posto in finale, dove potrebbe trovare la nostra Jasmine Paolini, che se la vedrà con Aryna Sabalenka.