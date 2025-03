Ilfattoquotidiano.it - Chi è Alexandra Eala, la 19enne filippina in semifinale a Miami: dai complimenti di Nadal alla foto “del destino” con Swiatek

Era il 2023, una giovane tennistaposa accanto a Rafae Igadopo essersi diplomata nella prestigiosa accademia del campione spagnolo. Non avrebbe mai potuto immaginare che, due anni più tardi, avrebbe sfidato e sconfitto la tennista polacca, numero due al mondo, per raggiungere la sua primain un Master 1000, a. E, invece, è andata proprio così: è questa la favola di, tennistadi 19 anni, che ha battutoin due set (6-2, 7-5), ottenendo, così, la vittoria più importante della sua carriera, contro una ex numero uno al mondo e 5 volte campionessa Slam.Nessuno si sarebbe aspettato un exploit del genere, nemmeno la stessa, che è riuscita a superare ogni pronostico. La, infatti, ha cominciato il torneo al 140esimo posto del ranking WTA, una classifica che non le avrebbe nemmeno permesso di entrare direttamente nel tabellone se gli organizzatori non le avessero concesso una wild card.