Chi è Alexandra Eala | la 19enne che ha battuto Keys e Swiatek al Wta 1000 di Miami

Leggi su Sportface.it

Il Wtadi2025 sta regalando diverse sorprese e tra queste la più clamorosa risponde al nome di. La classe 2005 delle Filippine si è prima messa in mostra contro Madison, e ha poi completato l’opera eliminando con autorevolezza in due set Iganei quarti di finale. Ora sarà impegnata nelle semifinali contro Jessica Pegula e ha nessuna intenzione di fermarsi. Prima di lei nessuna atleta proveniente dalle Filippine aveva mai raggiunto una semifinale a livello Wta euna top30 del ranking: lei ne ha superate tre nel giro di pochi giorni. Inoltreha già vinto più partite di tutte le altre sue connazionali messe insieme nel massimo circuito.In gara grazie ad una wild card,sta sfruttando l’occasione nel migliore dei modi e dalla prossima settimana entrerà per la prima volta in carriera in top 100.