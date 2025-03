Metropolitanmagazine.it - Chi è Alessandro Ciacci: curiosità e vita privata del concorrente di Lol 5

Il nome diè diventato noto negli ultimi mesi, quando il comico si aggiudicava la vittoria della seconda edizione di Lol Talent Show, che apriva le porte alla sua partecipazione a Lol 5.: il debutto da monologhista e il successo a Lol Talent Show Nato a Rimini nel 1989, inizia il percorso nel mondo dello spettacolo alla Scuola di Teatro di Bologna, dove conquista per il so umorista british, scrivendo monologhi per altri. Il debutto sul palco avviene nel 2016 quando inizia ad esibirsi come comico. Tra i suoi monologhi one man show: Sillygismi (2017), A.C.U.M.E. (2018) e Salamoia per intenditori (2019). Nel 2021 è invece la volta di Sblighésss!. Ha fatto parte del cast artistico dei programmi tv “CCN – Comedy Central News” (2017), “Stand up comedy” (edizioni 2017, 2019, 2020), entrambi in onda su Comedy Central e Italian stand up (2019) di Zelig TV.