Iltempo.it - Chi difende il patriarca quando è Dem

Alla fine Prodi, come Fonzie, dopo avere balbettato per quattro giorni e quattro notti, è riuscito fra gorgheggi e scemenze come quella del gesto affettuoso a pronunciare l'unica parola che serviva dopo lo scivolone con Lavinia Orefici: «S. c.u.s.a». Ce n'è voluto perché la sinistra non sbaglia mai, sbagliano sempre gli altri. Ce n'è voluto perché loro amano le donne mentre gli altri le odiano. Ce n'è voluto perché loro amano i gay e gli altri sono omofobi. Insomma ce n'è voluto perché sono impregnati di doppia morale dall'alba al tramonto. Ma c'è un problema nel problema. Perché questa opposizione è spontanea tanto quanto la piazza organizzata a tavolino e pagata dagli italiani sotto le bandiere dell'Europa. E' organizzata al millimetro e mobilita i suoi sicari di regime (accusando gli altri di esserlo) ogni volta che un capo è nei guai.