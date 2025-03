Gamberorosso.it - "Chi beve vino moderatamente ha più benefici di chi è astemio". In Spagna al via un nuovo maxi studio

«Consumato in modo corretto e all'interno dei pasti, nell'ambito di una dieta mediterranea, ilha pari dignità di altri cibi come, ad esempio, frutta, noci o pesche. Un alimento che contiene elementi che contrastano l'insorgenza di malattie, comprese quelle cardiovascolari e oncologiche. L'uso di quantità moderate diriduce il rischio, ovviamente, rispetto a chieccessivamente ma anche rispetto agli astemi. Vale a dire che un individuo cheha maggioridi un. E questa è un'evidenza scientifica».Lo ha affermato Attilio Giacosa, presidente dell'Istituto per la ricerca sule la salute (Irvas), esperto di gastroenterologia e docente all'Università di Pavia, intervenuto a Roma alla conferenza stampa di presentazione del Lifestyle, Diet, Wine & Health Congress 2025, in programma il 27 e 28 marzo nella Capitale.