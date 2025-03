Che tempo fa oggi a Roma, 27 marzo

Leggi su Funweek.it

Secondo le previsioni di ilMeteo.it, giornata all’insegna del mal, con pia e temperature che non supereranno i 13°C. Ma il weekend porterà un miglioramento, con schiarite e temperature in aumento.Giovedì 27: pia e freddo (Fonte: ilMeteo.it)La giornata diè caratterizzata da pia, anche persistente nel pomeriggio, e da temperature comprese tra i 9 e i 13°C. I venti soffieranno moderati da Nord, con raffiche fino a 24km/h. L’intensità solare sarà molto bassa, con un valore UV di 0.4.Venerdì 28: nuvolosità sparsa e temperature in aumento (Fonte: ilMeteo.it)Domani, venerdì 28, ilmigliorerà, con nuvolosità sparsa e temperature in aumento, fino a una massima di 19°C. I venti soffieranno moderati da Nord-Nord-Ovest, con intensità tra 17 e 23km/h.