Bergamonews.it - Che Dio ci aiuti, Blue Bloods, Il turco o Geppi Cucciari? La tv del 27 marzo

Per la prima serata in tv, giovedì 27, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci”, con Francesca Chillemi, Giovanni Scifoni, Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni, Ludovica Ciaschetti, Giulio Corso, Gaia Bella, Margherita Mannino. Con la partecipazione straordinaria di Elena Sofia Ricci e di Valeria Fabrizi.Verranno proposti due episodi dal titolo “Per te” e “Ritorno al futuro”. Nel primo, mentre in casa-famiglia ci si occupa del caso di un ragazzino e della sorella che rischia di perderne l’affidamento, Azzurra scopre dei sentimenti di Cristina verso Pietro e cerca di capire se una relazione tra loro può essere possibile.Nel secondo, Melody, dovrà fare i conti con il suo doloroso passato e il ritorno di Sandrino. Intanto, Pietro e Lorenzo ancora non si parlano e, a complicare il tutto, si avvicina il primo anniversario della morte di Serena.