Movieplayer.it - Che Dio ci aiuti 8 stasera su Rai 1, anticipazioni quarta puntata: Azzurra alle prese con un'epidemia d'amore

Leggi su Movieplayer.it

La casa-famiglia sembra preda di una vera e propria "d'" nelladi Che Dio ci8, edovrà fare i conti con l'impulsività dei sentimenti: ledel 27 marzo. Che Dio ci8 tornasu Rai 1, d21:30, con lastagionale dopo una settimana di pausa (giovedì scorso è andata in onda il match della nazionale italiana di calcio). Mentre cerca di risolvere un problema di affidamento familiare,si trovacon l'infatuazione di Cristina per Pietro. Che Dio ci, dove eravamo rimasti L'arrivo di suor Costanza alla casa-famiglia ha portato sorrisi e buon umore, non solo per, ma per tutti i suoi abitanti, già dipendenti dalla sua cucina. Melody e Corrado, complice un gatto in fuga da riportare a .