Che Dio ci aiuti 8 | le anticipazioni trama e cast della quarta puntata

Che Dio ci8: le, 27 marzoQuesta sera, giovedì 27 marzo 2025, va in onda laserie Che Dio ci8, la popolare fiction con protagonista Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra. Ci sarà anche il gradito ritorno di Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. La nuova stagione si apre mettendo in scena un tema universale: abbiamo tutti bisogno di essere nella mente di qualcuno che si occupa di noi e ci aspetta a casa per condividere pensieri e preoccupazioni di una giornata; qualcuno che ci ama, sempre e comunque. Vediamo insieme ledi oggi.Nell’episodio 7, intitolato Per te, Azzurra aiuta una ragazza che rischia di perdere l’affidamento del fratellino. Poi, nota che Cristina sembra sempre più innamorata di Pietro e per questo decide di indagare per scoprire se ci sia la possibilità di una relazione tra loro.