Velvetgossip.it - Che Dio ci aiuti 8: anticipazioni sulla quarta puntata del 27 marzo 2025

Lo scorso giovedì, il popolare programma televisivo “Che Dio ci” ha fatto una pausa per dare spazio alla partita di calcio tra Italia e Germania. Oggi, giovedì 27, la serie con la protagonista Francesca Chillemi torna in prima serata su Rai 1 con la suadella stagione. Gli episodi di questa serata promettono di essere ricchi di emozioni, con conflitti interpersonali, rivelazioni e tentativi di riconciliazione. Scopriamo quindi cosa ci attende in questa attesa nuovadi Che dio ci8La serata inizia con un episodio intitolato “Per te”. In questo episodio, Azzurra si confronta con i sentimenti che emergono tra Cristina e Pietro, decidendo di parlarne direttamente con la ragazza. Nel frattempo, Lorenzo, ignaro del vero significato della conversazione, propone il trasferimento di Cristina nel caso in cui le relazioni tra i due si confermassero.