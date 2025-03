Piperspettacoloitaliano.it - Che Dio ci Aiuti 8 anticipazioni 3 aprile 2025, trama quinta puntata

Siamo arrivati alladi Che Dio ci8, praticamente a metà di questa ottava stagione guidata da Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra Leonardi. Gli episodi 9-10 si intitolano Le favole non esistono e Avanti tutta. Ecco ledelladi Che Dio ci8 in onda il 3.Che Dio ci, gli episodi 9-10Per Lorenzo arriva un brutto colpo. Ritrova l’agenda di Serena su cui sono segnati vari appuntamenti con un certo Dario. Azzurra tenta di dissuaderlo da qualsiasi brutto pensiero, ma per Lorenzo non è facile accettare che Serena gli abbia nascosto qualcosa. Per non pensarci troppo, si butta a capofitto sul caso che coinvolge una sua amica che sta per sposarsi, ma il cui fidanzato non sembra aver detto tutta la verità.