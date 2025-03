Lapresse.it - Chat Pentagono, Trump: “Magari Signal non funziona, è una caccia alle streghe”

Leggi su Lapresse.it

Donaldè tornato a parlare del caso “gate“ che ha coinvolto ile il direttore del ‘The Atlantic’ Jeffrey Goldberg. Il giornalista è stato infatti accidentalmente inserito in unasunella quale membri di spicco dell’Amministrazione repubblicana stavano discutendo i piani di guerra contro i ribelli Houthi in Yemen. “Voglio scoprire se c’è qualche errore o senon”, ha detto il presidente degli Stati Uniti. “Potrebbe essere chenon sia molto buono”. “Mike Waltz credo abbia rivendicato la responsabilità, mi è stato detto che è stato Mike”, ha aggiunto il capo della Casa Bianca in merito al consigliere per la sicurezza nazionale. “Hegseth sta facendo un ottimo lavoro, non centra nulla con questo. E’ tutta una“, ha affermato ancoraparlando del segretario della Difesa.