Ilfattoquotidiano.it - Chat-gate, mentre i piani militari venivano condivisi sul gruppo Signal un suo membro era in Russia, alleata dell’Iran mandante degli Houthi

Steve Witkoff, l’inviato Usa per l’Ucraina e il Medio Oriente incluso neldial centro del cosiddetto ““, si trovava a Mosca dove ha incontrato Vladimir Putin nelle ore in cui sulladivulgati i dettagli di un’operazione militare contro gli. Lo rivela la Cbs, che ha incrociato le date e gli orari dei messaggi, i dati dei voli usati da Witkoff per il viaggio nella capitale russa e i resoconti dei media locali. Non si tratterebbe di un’informazione molto rilevante, se lanon fosse uno dei principali alleati, che appoggia ilribelle sciita nello Yemen.In base alle informazioni disponibili su FlightRadar24, sito specializzato nel tracciamento dei voli, Witkoff è arrivato a all’aeroporto internazionale di Vnukovo, a Mosca, il 13 marzo poco dopo le 12 ora locale.