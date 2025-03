Metropolitanmagazine.it - Chanel aggiunge alla famiglia Chance la sua nuova fragranza Eau Splendide

amplia la sua iconica collezione di profumi con un’inedita interpretazione olfattiva: Eau. Questa, creata dal naso di casa Olivier Polge, segna un’evoluzione importante nella linea, introducendo per la prima volta una composizione fruttata e floreale.svela Eau: lache illumina la collezioneDisponibile dal 15 aprile, Eaunasce con l’obiettivo di unire raffinatezza e freschezza in un equilibrio perfetto. Lasi distingue per le sue note di lampone, che donano un tocco succoso e vibrante, arricchite dall’essenza pura di geranio rosat, coltivato nei campi di Grasse, storica culla della profumeria francese. Il fondo della composizione è avvolgente e moderno, graziepresenza di muschi e cedro ridistillato, che conferiscono profondità e persistenza.