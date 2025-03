Ilrestodelcarlino.it - Cesena 2005 al rush finale: "C’è fiducia, ci salveremo"

"E’ il momento decisivo della stagione. Ci serve una vittoria e ci serve ora, contro Anzola". Coach Marco Vandelli serra le fila e alza le picche in vista del match che sabato, alle 21, vedrà la suaBasketospitare la compagine bolognese nell’ambito della seconda fase del campionato di Divisione regionale 1, quella che mette in palio la salvezza. Vandelli, serve mettersi alle spalle tre sconfitte consecutive. "Sapevamo che ci sarebbero state difficoltà, ma allo stesso tempo sappiamo di poter contare su un gruppo di valore, unito e fortemente motivato. A questo punto della stagione non ha senso recriminare su infortuni e assenze varie che ci stanno perseguitando da inizio campionato, conta solo invertire la rotta". La formula dice che retrocederà soltanto una squadra delle sei nella vostra poule.