Ilgiorno.it - Cerri, stop ad attività e incarichi: "Così distribuiva appalti agli amici"

Marcoha avuto un ruolo da protagonista nella stesura del testo definitivo della "salva Milano", un provvedimento per mettere sotto scacco le indagini dei pm sull’urbanistica, ricorrendo anche ai suoi legami con parlamentari, su cui esercita la sua sfera di influenza. E sarebbe stato la cerniera tra importanti studi di architettura e gli uffici del Comune di Milano per far passare le pratiche edilizie violando le normative: per questo sarebbe stato remunerato proprio dalla “creme“ degli studi di architettura milanesi. Sono passaggi dell’ordinanza di 264 pagine con cui il gip di Milano Mattia Fiorentini ha emesso la misura cautelare interdittiva per un anno per il progettista e architetto, che è stato componente della Commissione per il paesaggio.è tra gli indagati in una delle tranche delle indagini sull’urbanistica della Gdf e dei pm Petruzzella, Filippini e Clerici, che ha portato, il 5 marzo, ai domiciliari Giovanni Oggioni, ex dirigente comunale.