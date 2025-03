Ilgiorno.it - Cernusco, inaugurato il nido. Da 55 a 70 i posti per i bambini: "Abbiamo vinto la sfida"

"Unavinta". È con queste parole che la vicesindaca Paola Colombo e l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Galbiati hanno tagliato il nastro del nuovoin via Milani a. Struttura ad altissima efficienza energetica, Nzeb "verso le emissioni zero", accogliente, confortevole "ma soprattutto darà una mano alle famiglie". La capienza rispetto al vecchio asilo aumenta: da 55a 70. Ed è proprio in questo ampliamento che "c’è il senso del progetto". Il grosso pagato da fondi del Pnrr, 2,3 milioni, e il resto da risorse comunali: 440mila euro. Genitori e curiosi hanno potuto visitare gli spazi dell’edificio futuristico. Un cantiere senza intoppi "rispettato tutti i tempi - sottolineano gli amministratori - un merito che va agli uffici e ai professionisti che ci hanno lavorato".