Ilfattoquotidiano.it - Cerignola-Monopoli, sospese le scommesse a causa di quote anomale sulla vittoria dei padroni di casa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una sfida d’alta classifica, seconda contro terza, decisiva per le sorti del campionato. Un derby sentito, come tutte le stracittadine meridionali. Una partita da tripla, insomma. Eppure secondo i bookmakers Audace, la sfida che domenica può indirizzare il Girone C della Lega Pro, sembra senza storia, con ladeididata talmente per scontato da sospendere addirittura le puntate.troppo strane per non diventare sospette.Sta succedendo qualcosa in Serie C? È la domanda che gli esperti di match fixing si stanno ponendo, visto l’andamento dei pronostici sul match tra. Al momento, tutte le principali agenzie dinon accettano più giocate sul derby pugliese, dopo i valori raggiunti dall’1: la quota di apertura martedì era tra i 2.