Ilfoglio.it - Cerasa: "É complicato prendere Trump sul serio, ma bisogna farsi trovare preparati”

“Bisognerebbe imparare asul. A volte èperché le sue sparate sembrano così roboanti ed eccessive da sembrare delle tattiche negoziali, ma”. Lo ha detto Claudio, direttore del Foglio, intervistato a NonstopNews su Rtl 102.5. La leva dei dazi viene infatti utilizzata dal presidente americano per ottenere qualcosa in cambio: “Dall'Europa ad esempio vuole regole meno rigide sui giganti della tecnologia, vuole avere la possibilità di riequilibrare il surplus commerciale”. Ma oltre alla chiave negoziale c'è di più: “ama i dazi, li considera una cosa giusta, si identifica in quella strategia”. Nonostante una simile ideologia gli porti non poche difficoltà economiche: “Ogni volta cheva avanti con i dazi, le borse in America vanno molto male”.