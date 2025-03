Ilrestodelcarlino.it - "Ceramiche, risorse per sostenere il settore"

Si intitola ‘Scenari e opportunità per le imprese del distretto’ lo studio, curato dal Research Department di Intesa Sanpaolo, presentato presso l’auditorium di Confindustria Ceramica alla presenza, tra gli altri, di Giorgio Romani, vicepresidente dell’associazione di via Monte Santo e Stefania Bergamaschi, Direttrice Commerciale Imprese Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo. Mettere in luce la competitività del distretto ceramico e le strategie che gli permetteranno di affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione il focus su cui si sono concentrati anche Giovanni Foresti, economista del Research Department Intesa Sanpaolo e i numerosi imprenditori in platea. "Lo sviluppo passa dagli investimenti: il nostro Gruppo sostiene cone strumenti ad hoc le progettualità e la propensione all’innovazione del distretto", ha detto Bergamaschi, sottolineando come Intesa Sanpaolo, sulla base di un accordo sottoscritto con Confindustria, mette a disposizione 200 miliardi di euro fino al 2028 peril tessuto imprenditoriale attraverso investimenti in ricerca, filiere, modelli produttivi evoluti e sostenibilità.