Lanazione.it - Centro storico: partito l’intervento la riqualificazione di via Rigattieri

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 27 marzo 2025 – Lavori in corso inper ladi via. Il cantiere, coordinato da Pisamo, prevede il rifacimento dei sottoservizi e la risistemazione del lastricato in pietra, che si presentava ormai deteriorato in più punti., che ènei giorni scorsi nel primo tratto della strada partendo da piazza del Pozzetto, viene effettuato dove possibile con il recupero della pietra esistente per circa 600 metri quadrati di strada. I lavori, con un importo di 160mila euro, saranno conclusi prima dell’inizio della stagione estiva. “Finalmente con questo intervento - spiega il sindaco Michele Conti - riqualifichiamo una delle strade lastricate più caratteristiche del nostroche versava in stato di degrado, con le pietre sconnesse e avvallate in più punti.