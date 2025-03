«Cellulari, e-mail e password dei consiglieri di Donald Trump sono online a disposizione di tutti»

Leggi su Open.online

I dati di contatto privati dei principaliper la sicurezza di. A scriverlo è Der Spiegel, mentre ancora è viva la polemica sui piani di attacco contro gli Houtji divulgati su Signal. La rivista tedesca ha detto di aver condotto una serie di ricerche che le hanno consentito di accedere a numeri di cellulare, indirizzi e-e persinodi funzionari americani. Per farlo «ha utilizzato motori di ricerca commerciali e ha hackerato i dati dei clienti pubblicati su Internet». Tra questi ciil consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, il capo dell’intelligence statunitense Tulsi Gabbard e il capo del Pentagono Pete Hegseth. Ovvero proprio tre dei coinvolti nel Signalgate.I dati deidi«Lee gli account menzionati in questa fuga di notizie segnalata (da Der Spiegel, ndr)stati modificati prima che il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Mike Waltz arrivasse al Congresso nel 2019», ha detto all’Afp un portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale.