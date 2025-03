Lanazione.it - "C’è un’anima commerciale da riscoprire"

"Bisogna ritrovare l’animadella città". Parola del presidente di Confesercenti Siena, Leonardo Nannizzi (nella foto), che analizza la situazione del centro storico in ottica imprenditoriale. "Le regole sulla ’Y storica’? C’erano da tempo, ma ora la zona è stata ampliata – premette –. Certo, chi non era abituato a certi dispositivi, all’inizio avrà qualche disagio, per questo abbiamo chiesto all’amministrazione comunale un periodo di tolleranza: i corrieri che consegnano le merci non possono infatti conoscere a memoria gli orari di accesso alla Ztl di Siena, quelli di Montepulciano e così via". Nannizzi continua: "Al momento la zona più sacrificata è via Montanini, ma speriamo che anche là si prenda presto il via. Del resto, abbiamo ottenuto la proroga dell’accesso al centro storico fino alle 10 e questo ci fa piacere".