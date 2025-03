C’è una brutta notizia Michael Schumacher l’annuncio drammatico sulla sua salute

Leggi su Caffeinamagazine.it

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni didi. L’ex campione della Ferrari di Formula 1 non è più apparso in pubblico da quel terribile 29 dicembre del 2013, quando rimase vittima di un gravissimo incidente su una pista da sci con alcuni mesi vissuti in coma.non sarebbe più in grado di fare qualcosa di molto specifico. Unadrammatica che ci fa capire ancora di più che le condizioni didell’ex pilota sono molto serie. Tanta riservatezza c’è sempre stata sul suo quadro clinico, con la famiglia sempre al suo fianco.Leggi anche: “Aspettiamo una bambina”., c’è unabellissima: un nuovo arrivo in famiglia, aggiornamentosua: “Non parla più”A rompere il silenzio susuaè stato il giornalista del canale Rtl, Felix Gorner, dato vicino ai familiari del 56enne, che ha rilasciato importanti rivelazionidel 7 volte campione del mondo di Formula 1: “Non riesce più a comunicare verbalmente“.