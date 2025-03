Justcalcio.com - CdS – l’incontro con Furlani e il mercato sul tavolo

2025-03-26 08:58:00 Arrivano conferme dal Corriere:MILANO – È ripartito il casting per il nuovo direttore sportivo del Milan. Dopo la settima trascorsa in Dubai per incontrare gli sponsor e per gli sviluppi commerciali del club, il Ceo Giorgioha cominciato a vedere tutti i candidati per il ruolo di manager in vista di un riassetto societario che andrà in scena per la prossima stagione. Il primo ad avere un colloquio approfondito conè stato Fabio Paratici, ex dirigente di Juventus e Tottenham, dove si è parlato di Milan in tutti gli ambiti possibili, dal calcioestivo ai possibili nomi per la panchina, passando per l’aspetto economico. Il tema finanziario sarà centrale nei colloqui specialmente se la squadra non dovesse ottenere il piazzamento nella prossima Champions League.