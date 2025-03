Sport.quotidiano.net - Cavalieri, Andrea Tizzi convocato in Nazionale U19

Prato, 27 marzo 2025 – La dirigenza deiUnion va verso la conferma (quasi in toto) dell'attuale staff tecnico anche per la prossima stagione (dalla prima squadra sino alle giovanili, partendo dalla conferma di coach Alberto Chiesa). E c'è una notizia più che positiva che conferma la bontà del lavoro svolto dai tecnici “tuttineri” a livello giovanile: il giovaneè stato infatticon l'Italia U19. Il rugbista è stato incluso nel lotto dei convocati per ladi categoria che effettuerà una tourneè in Scozia e in Galles dal prossimo 3 aprile (rimanendovi sino al 14 aprile successivo). Un periodo nel corso del qualeaffronterà, insieme al resto dei “giovani azzurri”, sia la rappresentativa scozzese che quella gallese. Cresciuto nel vivaio dei, il ragazzo ha avuto modo di esordire anche con i “senior” di Chiesa e sta ritagliandosi sempre più spazio in prima squadra.