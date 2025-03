Ilgiorno.it - Cava Manara, ladri in azione nella concessionaria: rubate tre costose moto

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia), 27 marzo 2025 - Furto di trealla. Un raid ben organizzato, che pare opera di una banda specializzata. Erano circa le 20 di ieri, mercoledì 26 marzo, quando a, in via Togliatti, nel tratto urbano della Statale 35 'dei Giovi', un furgone di colore blu si è fermato davanti allamultimarcarbike. Dal furgone sono scesi quattro uomini, incappucciati sapendo di essere ripresi dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza. Hanno mandato in frantumi la vetrata del negozio ed è scattata la sirena del sistema antifurto. Nel poco tempo a disposizione prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, con un'che pare ben pianificata, i quattro malviventi si sono introdotti nel negozio e hanno rubato treche erano in esposizione nel salone della, tutte della stessa marca e modello, Ducati Panigale, che nuove hanno un valore superiore ai 30mila euro ciascuna.