Dayitalianews.com - Catania, carabinieri seguono e beccano spacciatore con coca e crack

Nel contesto di una costante e incisiva lotta contro l’illegalità diffusa, condotta in linea con le direttive del Comando Provinciale dell’Arma di, con particolare attenzione ai reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, i militari del Nucleo Operativo della CompagniadiFontanarossa hanno arrestato un 20enne catanese per detenzione di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.In particolare, grazie alla capillare conoscenza delle dinamiche sociali e criminali del territorio, gli investigatori hanno intuito come quel giovane, visto aggirarsi spesso per le vie del quartiere a bordo di uno scooter, potesse essere dedito ad attività illegali connesse agli stupefacenti. Per dare riscontro alle loro ipotesi investigative, quindi, ihanno avviato le indagini eseguendo dei servizi di osservazione a distanza, in modalità “discreta”, per capire le sue mosse.