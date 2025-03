Dayitalianews.com - Catania, aveva realizzato una serra in casa per la produzione di cannabis: arrestato 57enne

organizzato una vera e propriaper coltivare la marjuana nel soggiorno dima è stato scoperto dalla Polizia. Il protagonista di questa storia è uncatanese che è statoper detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.Durante l’ordinaria attività di pattugliamento del territorio, i poliziotti della Squadra Volanti della Questura di, insieme alla Squadra Cinofili, hanno effettuato un controllo in uno stabile di via Matteo Ricci, in zona Canalicchio. Giunti dinanzi la porta di un’abitazione il cane antidroga “Ares” ha segnalato la presenza di sostanza stupefacente all’interno e, quindi, gli agenti hanno bussato insistentemente per procedere al controllo.Dopo qualche minuto la porta è stata aperta da un uomo, che è apparso sin da subito infastidito dalla presenza della Polizia, alla quale ha confermato di avere un po’ di “erba” a, a suo dire per uso esclusivamente personale.