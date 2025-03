.com - Cat Quest e Neko Ghost, Jump! gratis su Epic Games

regala due nuovi titolia settimana: Cat, un action-RPG con un’estetica adorabile, e!, un puzzle-platformer che mescola prospettive 2D e 3D. Se sei un appassionato di avventure leggere ma coinvolgenti,i giochi fanno al caso tuo.PEGI: come vengono classificati i videogiochiCat!: cosa sapere sui giochidi oggi! – Un Platformer innovativoGenere: Puzzle-PlatformerCaratteristiche Principali:Switch 2D/3D: Cambia prospettiva per superare ostacoli e scoprire segreti nascosti.40+ livelli e 8 biomi: Esplora mondi variati, affronta boss e personalizza il tuo personaggio con centinaia di opzioni.Modalità Roguelike: Una sfida extra con 9 vite per completare la campagna principale.Requisiti minimi di sistema (PC):OS: Windows 7 o superioreProcessore: Intel Core i5RAM: 4 GBScheda Grafica: GeForce GTX 960Spazio: 8 GBCuriosità: Il gioco è in Early Access dal 2022 e ha ricevuto recensioni positive (92% su Steam), con una community attiva che contribuisce al suo sviluppo.