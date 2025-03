Laprimapagina.it - Castrolibero. Sequestrati oltre 1.500 pneumatici, denunciato un gommista per gestione illecita di rifiuti

Leggi su Laprimapagina.it

I Carabinieri Forestali del Nucleo Investigativo Ambientale e Agroalimentare (NIPAAF) di Cosenza hanno sequestrato un’ingente quantità difuori uso eil titolare di un’attività diperdi.L’operazione si è svolta nella frazione di Ortomatera, nel comune di, a seguito di un controllo presso un fabbricato adibito a officina. Durante l’ispezione, i militari hanno scoperto, accatastati in modo disordinato nella corte dell’edificio, centinaia diusati, quattro carcasse di auto in evidente stato di abbandono, motori dismessi, fusti metallici e plastici, nonchémetallici e materiali da demolizione, molti dei quali depositati direttamente sul suolo naturale.Il titolare dell’attività, presente al momento del controllo, non è stato in grado di fornire la documentazione necessaria a dimostrare il corretto smaltimento dei