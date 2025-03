Bresciatoday.it - Castegnato: Osservazione dell'eclissi parziale di sole

Il Gruppo Astrofili Deep Sky (GADS) organizza un evento gratuito per osservare l’di, che prenderà il via nei cieli sabato 29 marzo. L’appuntamento si terrà ain via Roma 5, e sarà un’occasione per assistere a questo raro fenomeno astronomico con strumenti dedicati.