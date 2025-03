Amica.it - Castano ciclamino: perché è il colore capelli più magnetico della primavera

La voglia di rinnovare il proprio look passa spesso dai, e con l’arrivole tonalità più intense tornano protagoniste. Se ilè da sempre una delle scelte più amate, quest’anno si arricchisce di nuove sfumature che lo rendono ancora più interessante. Tra queste spicca il, una nuance sofisticata che unisce la profondità dela riflessi vibranti che oscillano tra il prugna e il magenta. Questa colorazione rappresenta un’alternativa perfetta per chi desidera un cambiamento raffinato, ma non estremo. Non è un rosso acceso né un viola intenso, ma un equilibrio tra tonalità calde e fredde che donano tridimensionalità alla chioma.