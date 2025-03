Nerdpool.it - Cast di Avengers: Doomsday – qualcuno manca all’appello!

Nella giornata di ieri (26 Marzo) è stato finalmente annunciato ildel prossimo film sugli! Dopo una lunghissima diretta iniziata alle 16, dove sono stati fatti scorrere tutti i nomi delattualmente noti, i Marvel studios hanno concluso lo show mostrando Robert Downey Jr. come ciliegina sulla torta. Infine, intonando la colonna sonora classica degli, è stato ufficializzato l’inizio della produzione del film. I fan si sono subito lanciati in innnumerevoli teorie legate a ritorni inaspettati, come quello di Ian Mckellen (Magneto), riempendo l’internet di supposizioni ed eventuali risvolti di trama. Ma sembra che in pochi abbiano notato che tra iltodi davvero importante, che non vediamo da parecchio tempo.Che fine ha fatto Visione?Nella carrellata di nomi fatti dai Marvel Studios in questo preliminare appello pernon è stato fatto il nome di Paul Bettany (Visione).