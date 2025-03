Riminitoday.it - Caso Tosi, la maggioranza: "Nessuno vuole 'cacciare' l'ex sindaca, ma scelga di saldare il debito"

Leggi su Riminitoday.it

Arriva in aula, a Riccione, un punto all’ordine del giorno in merito alla posizione della consigliera comunale Renata, exdella città. L’ordine tratterà la presunta incompatibilità, a seguito di un parere giunto dal ministero dell’Interno: i fatti sono legati ad un contenzioso in.