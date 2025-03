Case Erp di via Berlinguer, il Sindaco incontra il Prefetto per tutelare le famiglie

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 27 marzo 2025 – Si è tenuto oggi un incontro tra ildi Fiumicino, Mario Baccini, e ildi Roma, Lamberto Giannini, per affrontare la delicata vicenda degli immobili ERP di Viaal quale hanno partecipato anche i vertici delle Forze dell’Ordine all’interno del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.“Ho rappresentato alla grave crisi sociale che si è determinata negli immobili in oggetto, realizzati con il contributo economico del Comune di Fiumicino e della Regione Lazio e destinati a soddisfare l’esigenza abitativa degli aventi diritto, come previsto dalla legge”, dichiara ilMario Baccini. “Non possiamo permettere che logiche speculative prevalgano su diritti fondamentali come quello all’abitazione.”Nel corso dell’incontro, ilGiannini ha condiviso la necessità dii nuclei familiari che vivono in una condizione di grave disagio socio-economico.