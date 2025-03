Lanazione.it - Cascina dà il via a “Non lo faresti mai”: la campagna contro la violenza di genere

(PI), 27 marzo 2025 – Sta partendo in questi giorni ladi comunicazione “Non lomai”, realizzata da Nuovo Maschile all’interno di un progetto sostenuto dalla Regione Toscana e patrocinata dal Comune diper la diffusione sul territorio. “Il mese di marzo è un mese significativo per il riconoscimento della parità dei diritti tra i generi – spiega l’associazione Nuovo Maschile –. Garantire pari diritti significa, anche, contrastare le disparità di potere tra i generi e i ruoli ad essi culturalmente assegnati. In questa occasione il CUAV (Centri per Uomini Autori di) Nuovo Maschile di Pisa lancia un appello agli uomini: anche voi potete fare la vostra parte nel contrasto alla, ma il primo passo è riconoscere il problema”. “Come amministrazione - dichiara Giulia Guainai, assessora alle pari opportunità - dall’inizio del nostro mandato abbiamo messo in campo numerose azioni per il contrasto alladi, per noi certamente una priorità.